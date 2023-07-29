Новости » Происшествия
Репрессии в Иране: главред газеты отстранен за освещение протестов
29.07.2023 15:42 Алина Груднева

Репрессии в Иране: главред газеты отстранен за освещение протестов

Главного редактора иранской ежедневной газеты Etemad отстранили на год из-за освещения массовых протестов, которые охватили Исламскую Республику в прошлом году.

Журналисту запретили заниматься любым родом деятельности, которые связаны с медиа.

"Бехруз Бехзади обвинен в публикации ложного контента", - сообщает газета.

Уточняется, что решение приняла прокуратура по жалобе КСИР, поданной против главреда из-за публикаций материалов, в которых подробно описывались похищения и аресты культурных деятелей, медиков и всех, кто участвовал в протестах после смерти задержанной полицией нравов Махсы Амини.

Изначально суд приговорил Бехзади к тюремному заключению, однако позже приговор был заменен на отстранение от работы на год.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы