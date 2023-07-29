



Репрессии в Иране: главред газеты отстранен за освещение протестов

Главного редактора иранской ежедневной газеты Etemad отстранили на год из-за освещения массовых протестов, которые охватили Исламскую Республику в прошлом году.



Журналисту запретили заниматься любым родом деятельности, которые связаны с медиа.



"Бехруз Бехзади обвинен в публикации ложного контента", - сообщает газета.



Уточняется, что решение приняла прокуратура по жалобе КСИР, поданной против главреда из-за публикаций материалов, в которых подробно описывались похищения и аресты культурных деятелей, медиков и всех, кто участвовал в протестах после смерти задержанной полицией нравов Махсы Амини.



Изначально суд приговорил Бехзади к тюремному заключению, однако позже приговор был заменен на отстранение от работы на год.