



Репортеру 13-го канала сломали ребра на демонстрации правых

Йоси Эли, репортер 13-го канала ТВ, подвергся нападению вчера во время освещения демонстрации сторонников правовой реформы в Иерусалиме. Он был доставлен в больницу "Хадасса" с диагнозом сломанные ребра и опасениями травмы селезенки. Фотограф Ави Кашман также был ранен в голову во время столкновений.



בושה-בושה-בושה: עיתונאי חדשות 13 @Yossi_eli וצוותו נדחפו בגסות בהפגנה בירושלים על ידי מפגינים בעד הרפורמה המשפטית, בהם אנשי לה פמיליה. ״ירקו עלינו, זרקו חפצים ותקפו את הצלם שלנו עם מקל בראש. משטרת ירושלים הצילה אותנו מחבורה של פורעים״ pic.twitter.com/fXAUurVeFq — Raz Shechnik (@RazShechnik) March 27, 2023

Генеральный директор 13-го канала Авирам Элад прокомментировал серьезный инцидент и написал: "Репортер новостей 13 канала Йоси Эли и оператор Ави Кэшман прибыли вчера для выполнения своей журналистской миссии на демонстрацию сторонников правительства. Во время репортажа оба подверглись жестоким ударам со стороны протестующих, которые напали на них с палками. Йосси сломал ребро и опасается повреждения селезенки, Ави сильно ударили палкой по голове."Он также добавил, что "только в прошлую субботу вечером еще один наш сотрудник подвергся нападению протестующих в Ор Акиве. К сожалению, частота таких нападений растет. Канал полностью поддерживает своих журналистов. Мы будем продолжать выполнять свою журналистскую работу в любом месте и в любое время, чтобы донести до наших зрителей картину полной и правдивой реальности, как она есть. Мы не будем уклоняться или бояться, такова роль свободной прессы в демократической стране".