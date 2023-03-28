Репортеру 13-го канала сломали ребра на демонстрации правых
Йоси Эли, репортер 13-го канала ТВ, подвергся нападению вчера во время освещения демонстрации сторонников правовой реформы в Иерусалиме. Он был доставлен в больницу "Хадасса" с диагнозом сломанные ребра и опасениями травмы селезенки. Фотограф Ави Кашман также был ранен в голову во время столкновений.
Генеральный директор 13-го канала Авирам Элад прокомментировал серьезный инцидент и написал: "Репортер новостей 13 канала Йоси Эли и оператор Ави Кэшман прибыли вчера для выполнения своей журналистской миссии на демонстрацию сторонников правительства. Во время репортажа оба подверглись жестоким ударам со стороны протестующих, которые напали на них с палками. Йосси сломал ребро и опасается повреждения селезенки, Ави сильно ударили палкой по голове."
Он также добавил, что "только в прошлую субботу вечером еще один наш сотрудник подвергся нападению протестующих в Ор Акиве. К сожалению, частота таких нападений растет. Канал полностью поддерживает своих журналистов. Мы будем продолжать выполнять свою журналистскую работу в любом месте и в любое время, чтобы донести до наших зрителей картину полной и правдивой реальности, как она есть. Мы не будем уклоняться или бояться, такова роль свободной прессы в демократической стране".