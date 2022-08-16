



Репатриант из Шотландии: подробности о погибшем в Эквадоре израильтянине

В Эквадоре погиб 25-летний житель Кесарии Гил Бэнкс.

Подробности сообщает Аруц Шева со ссылкой на председателя Комитета жителей Кесарии Мошик Сегаль.

"На поселение легло тяжелое бремя. Мы все обнимаем семью в трудную минуту из-за смерти Гила при таких трагических обстоятельствах, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь им", - сказал он.

Бэнкс погиб в Эквадоре при восхождении на вершину горы Котопакси - второй по высоте в Эквадоре. Он был репатриантом из Шотландии. В Израиль переехал с семьей 13 лет назад. У него остались трое братьев.

Израильтянин служил солдатом, после чего отправился в большое путешествие.