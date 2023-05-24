



Репатриантке-чемпионке дали 5,5 лет тюрьмы за сутенерство

Окружной суд Тель-Авива приговорил бывшую чемпионку Израиля по легкой атлетике Светлану Гнездилову к 5,5 годам лишения свободы за сутенерство.



Также ее обязали выплатить денежную компенсацию в размере 100 тысяч шекелей.



Гнездилова была осуждена за управление сетью публичных домов в ряде израильских городов в течение примерно пяти лет. Также ее дополнительно осудили за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.



Напомним, глава сети и ее бывший муж были арестованы 1 июня 2020 года. Сеть борделей действовала в Рамат-Гане, Гиватайме, Петах-Тикве и Раанане.



Женщин из стран бывшего СССР заманивали в Израиль объявлениями в русскоязычной прессе и соцсетях такого содержания: "необходим массаж - высокие зарплаты".



В марте 2023 года репатриантка из Харькова Гнездилова была признана виновной в сутенерстве. В прошлом она выступала за сборную Израиля по легкой атлетике и была участницей двух чемпионатов Европы.

