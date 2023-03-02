



Репатриантку-чемпионку признали виновной в сутенерстве

Бывшая чемпионка Израиля по легкой атлетике Светлана Гнездилова, задержанная в 2020 году, признана виновной в сутенерстве.



Соответствующее решение вынес 2 марта Окружной суд Тель-Авива.



Спортсменку обвиняют в управлении сетью публичных домов. Согласно обвинительному заключению, Гнездилова пять лет управляла борделями под видом "массажных салонов", а также вступила в преступный сговор за границей, вербуя женщин для того, чтобы те занялись проституцией.



Женщинам, которым предлагали работу "массажисток", предлагали высокую зарплату. За 2019-2020 годы ей удалось нанять как минимум четырех иностранок.



"За каждую женщину, которая приехала в Израиль и занималась проституцией, подсудимая выплачивала комиссию посредникам за рубежом в размере 1000 долларов", – сказано в заявлении прокуратуры.



Уточняется, что женщины работали шесть дней в неделю по 12-13 часов "за смену", получая от клиентов по 250 шекелей. Гнездилова отрицает все пункты обвинения.



Светлана Гнездилова является репатрианткой из Харькова. В прошлом она выступала за сборную Израиля по легкой атлетике и была участницей двух чемпионатов Европы.

