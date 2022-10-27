



Репатрианта приговорили к 25 годам за изнасилования дочери

Леонид Рапопорт - отец, который был приговорен к 25 годам тюрьмы после того, как был признан виновным в изнасиловании своей дочери.



БАГАЦ разрешил опубликовать информацию о том, что Леонид Рапопорт - отец, который был приговорен к 25 годам лишения свободы после того, как был осужден за изнасилования своей дочери с возраста восьми лет.



Молодая женщина объяснила свою просьбу опубликовать его имя тем, что она больше не нуждается в защите запрета на публикацию и с тем, чтобы бы дать пример другим жертвам. При этом были отвергнуты аргументы обвиняемого о том, что публикация его имени причинит вред другим членам семьи.