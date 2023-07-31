



Репатрианта из Холона обвинили в в виртуальных изнасилованиях десятков малолеток



12-й канал израильского ТВ опубликовал большой материал о молодом репатрианте Сергее Остове, обвиняемом в сотнях тяжелых преступлений против несовершеннолетних девочек, совершенных им в виртуальном пространстве.



В течение четырех лет он вел двойную жизнь. Днем он работал поваром в банкетном зале на юге Тель-Авива, где считался спокойным, приятным и добросовестным работником.



Каждый вечер, приходя домой в небольшую квартирку, которую он снимал в Холоне, он запирал дверь, выключал свет, открывал компьютер и фотоаппарат и уговаривал сотни девушек сфотографировать себя полностью обнаженными и совершить жесткие сексуальные действия. Отказавшейся он угрожал, что если она откажется повторить действие или совершить другое действие, то он распространит видео о ее первоначальном акте в интернете.



Именно так, согласно обвинительному заключению, предъявленному ему в прошлом месяце, выглядели будни 27-летнего Сергея Остова - человека, которого на этой неделе сотрудники полиции охарактеризовали словами "отбросы рода человеческого".



Согласно обвинительному заключению, Остов имел на своем персональном компьютере тысячи видеозаписей интимного характера общим объемом около 5 терабайт, на которых в режиме реального времени зафиксировано более 700 случаев, когда Остов совершал сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних и шантажировал их.



В обвинительном заключении описаны шокирующие действия, действия, которые наряду с тяжелыми физическими травмами причиняли девочкам психические травмы, включали унижения и причиняли невыносимую боль. Все жертвы были моложе 16 лет; самым младшим было всего 10 лет.



Карьера секс-шантажиста внезапно оборвалась полгода назад после того, как 16-летняя жительница Финляндии Алиса (псевдоним) пожаловалась на Остова в своей стране. Она обратилась в финскую полицию после целого года, в течение которого он принуждал ее к длинной серии сексуальных действий, шантажируя при этом угрозами. Когда она однажды попыталась разорвать с ним отношения, он в ответ послал ее друзьям скрины записанных им видео.



Один случай, полностью раскрытый в ходе расследования, проведенного в Израиле, демонстрирует методы Остова, и их холодную эффективность. В январе прошлого года он связался с Алексой (псевдоним), 13-летней девочкой, которая, как и подавляющее большинство его жертв, живет в России. Остов связался с ней через "Миничат" - приложение, позволяющее осуществлять случайные видеозвонки между пользователями со всего мира, - и после короткой светской беседы предложил ей заплатить 100 российских рублей (менее 10 шекелей) за то, что она обнажит перед камерой свою попу.



Алекса согласилась, и в тот же день Остов связался с ней еще раз, на этот раз через приложение Telegram. К сообщению он приложил скриншоты из их интимной видеосвязи, а в строке текста добавил недвусмысленную угрозу: "Если ты не выполнишь мои требования, я разошлю фото в список твоих друзей". "Раздевается за деньги", - скажут они всем".



Алекса продолжала умолять Остова отпустить ее и выполняла его требования, опасаясь, что он приведет свои угрозы в исполнение. В том же разговоре он заставил ее совершить действия, квалифицируемые законом как изнасилование с использованием предметов.



"На общепринятом юридическом языке Остов обвиняется в преступлениях виртуальной содомии и виртуального изнасилования, - поясняет д-р Асаф Хардоф, старший преподаватель кафедры уголовной преступности Академического колледжа Цфата. В преступлениях, о которых мы говорим, преступник создает виртуальные отношения с жертвой, обычно несовершеннолетней, и заставляет ее совершать сексуальные действия, наблюдая за ним. В данном случае речь идет о принудительной пенетрации с помощью различных подручных средств, которое совершается без согласия".



В течение месяца группа полицейских исследовала компьютерные диски, находившиеся у Остова. Группа из десятков исследователей и переводчиков пришла к выводам, свидетельствующим о том, что Остов причинил вред сотням несовершеннолетних самым ужасным способом, который только можно себе представить. И хотя в обвинительном заключении говорится о более чем 700 жертвах, конкретные преступления ему вменяются менее чем в 40 случаях. "39 обвинений были предъявлены из-за сложности сбора доказательств у девочек в России, но важно отметить, что метод Остова постоянен. Он действовал одинаково с каждой из сотен девушек, ставших его жертвами, - поясняет шеф Сена, - Всегда одна и та же схема, одни и те же угрозы, одни и те же ужасные действия. Он не признавал себя виновным, но хранил на своем компьютере четкие доказательства этих действий".