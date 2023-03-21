



Репатрианта-инвалида атаковали в Тель-Авиве, нападавший не сядет в тюрьму

Житель Тель-Авива в возрасте 30 лет около двух лет назад напал на инвалида-ампутанта на Сдерот Роках в Тель-Авиве и нанес ему телесные повреждения, потому что разозлился на манеру его вождения, но, несмотря на доказательства, суд постановил, что он не попадет в тюрьму.



Инцидент произошел в Тель-Авиве, когда Игорь, инвалид-ампутант из Хадеры, работающий таксистом, ехал по району с двумя клиентами. Гнев другого водителя был вызван тем, что Игорь якобы совершил незаконный объезд.



Как видно из видео, представленных в качестве доказательств пока Игорь ждал со своей машиной перед светофором, разъяренный водитель вышел, вытащил Игоря из машины и начал избивать его на глазах у прохожих и в течение нескольких минут. Несмотря на очевидную инвалидность потерпевшего, нападавший не прекратил свои действия, прижал его к земле и нанес ему множество травм, включая перелом пальца.



Пострадавшему потребовалась медицинская помощь в больнице, а нападавший скрылся с места происшествия и позже был задержан полицией. Собранные против него доказательства легли в основу обвинительного заключения, которое было передано в окружной суд Тель-Авива, и впоследствии обвиняемый был осужден за совершенное деяние.



Несмотря на очевидные доказательства, нападавший не отправится в тюрьму, а будет выполнять общественные работы в течение шести месяцев наряду с условным сроком и компенсацией, которая будет перечислена пострадавшему в размере 5 000 шекелей.



"Это не имеет смысла, в какой стране мы живем? Как возможно, что он получил именно такое наказание", - негодует Игорь, жертва инцидента, в беседе 12-м каналом. По его словам, он до сих пор не оправился от произошедшего.