



Ремонт электрика: женщину в Хайфе убило током через 9 дней после свадьбы

Электрик, ремонтировавший часть электрической системы в квартире Шани Леви, которая была убита током в душе, был приговорен судом Хайфы к 9 месяцам общественных работ и признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Сразу же после оглашения приговора сестра Шани закричала на судью и электрика: "Моя сестра лежит под землей, а он возвращается домой".



"Это решение просто отвратительно. За неделю до этого она вышла замуж - а потом ее закопали в землю. Мы сделаем все, чтобы решение было изменено. Здесь произошло следующее: они предали покойную, похоронили ее во второй раз. И не только это: они похоронили всех жертв преступления. Наказание! В этой стране все просто, работа на службе - это не наказание".



Шани Леви была убита током в душе 4 года назад, менее чем через неделю после свадьбы. Леви и ее муж, Дани Бердичевский, несколько раз жаловались на проблемы с электричеством в их квартире и вызывали электрика, который пытался устранить проблему. Согласно обвинительному заключению, поданному против него, именно действия электрика разрушили судьбу Шани.



В августе 2017 года Дэнни и Шани поженились и переехали жить вместе в квартиру на севере страны. При въезде в квартиру были обнаружены дефекты в электрической системе, и пара сообщила владельцу квартиры, что он вызвал электрика. Электрик выполнил несколько операций, включая отключение автоматического выключателя, а через 4 дня произошла катастрофа. Дани приехал домой после того, как мать Шани не смогла попасть в квартиру, и обнаружил ее безжизненно лежащей в душе.