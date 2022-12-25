



Рекордное количество осадков в Гуш-Дане



Израильские СМИ сообщают, что наибольшее количество осадков сегодня выпало в Гуш-Дане.



Самый высокий уровень осадков до 17:00 был измерен в Рамат-Ха Шарон и составляет 35 мм. 31 мм осадков выпало сегодня в Тель-Авиве, 16 мм в Хадере, 13 мм в Натабе и 10 мм в Ашдоде.



На севере, в районе Иерусалима и на юге дождь почти не выпал. Несколько миллиметров выпало на Голанах, в Галилее, Кинерете, и в районе Хайфы. В Иерусалиме выпал всего 1 мм, а в Беэр-Шеве и к югу от нее было сухо.