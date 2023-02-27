



Рекордное количество мертвых дельфинов выбросило на пляжи Франции

Ученые говорят, что основной причиной смерти дельфинов являются рыболовные снасти, в которых они запутываются, пишет The Guardian.



Защитные организации говорят, что время для популяции дельфинов у западного побережья Франции истекает, и призывают правительство запретить рыбную ловлю в тех районах, где эти животные находятся в опасности.



За последний месяц на атлантические пляжи страны выбросило рекордное количество мертвых дельфинов, но активисты считают, что это лишь малая часть тех, кто был ранен или убит рыбацкими лодками и снастями. Ученые из обсерватории морских млекопитающих и птиц “Пелагис” при университете Ла-Рошеля. В период с 1 декабря по 25 января зафиксировали 370 мертвых дельфинов, найденных в Гасконском заливе.



“Эта ситуация вызывает беспокойство и касается не только Франции, но и соседних стран”, - сообщает “Пелагис” .



Ламия Эссемлали, президент организации Sea Shepherd France, отмечает, что количество дельфинов, выбрасываемых на пляжи, — это “верхушка айсберга”, и потери могут быть во много раз выше.



По ее словам, чтобы решить проблему власти должны закрыть некоторые зоны для рыбацких лодок в определенные периоды.



По оценкам организации Sea Shepherd France, истинный уровень смертности дельфинов у западного побережья может достигать 11 000 из популяции в

180 000–200 000 особей.





