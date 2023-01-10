



Рекордное количество ЧП с российскими самолетами

В начале 2023 года в российской авиаотрасли продолжилась череда происшествий. За неделю с небольшим произошло как минимум семь инцидентов с участием самолетов. Сперва 5 января борт авиакомпании Utair вынуждена приземлился из-за неисправности системы кондиционирования. Он выполнял рейс из Тюмени в Новый Уренгой. На следующий день произошло еще два авиапроишествия. Сначала самолет авиакомпании «Azur Air», летевший из Новосибирска в Таиланд, вынуждено вернулся в аэропорт из-за повреждения лобового стекла. Борт вылетел в 1.00 ночи, а вернулся только в 7 утра. На нем находилось 263 человек. Позже в тот же день пассажирский самолет авиакомпании Red Wings, летевший из Казани в Екатеринбург, вернулся в аэропорт после взлета из-за неубранного шасси. На борту находилось 87 пассажиров и 5 членов экипажа.



Череда происшествий продолжилась 8 января. В аэропорту Перми самолет авиакомпании «Победы» вынесло со взлётно-посадочной полосы. Во время начала разбега для выполнения рейса в Москву судно понесло влево со взлётно-посадочной полосы прямо в снег. Экипаж принял решение прервать взлёт. Борт частично выкатился за пределы воздушно-посадочной полосы. Пассажиры не пострадали, судно также не получило повреждений, сообщили в Пермском аэропорту. А 9 января четырёхлетнему Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines не удалось долететь из Братска в Москву. Он совершил вынужденную посадку в Казани после четырех часов полета из-за неисправности туалетной системы.



В 2022 году в России произошло больше 130 происшествий с участием гражданской и военной авиации, подсчитывало издание «Новые Известия». За год крушения потерпели 28 судов.

