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Рекордная температура оставила Альпы без снега
05.01.2023 12:27 Ольга Белозерова

Рекордная температура оставила Альпы без снега

Рекордно высокие для января температуры и редкие снегопады привели к тому, что большая часть Альп оказалась не по сезону "голой". 

Об этом сообщает The Guardian.

Теплая погода и нехватка снега привели к закрытию горнолыжных трасс и вынудили курорты открыть летние трассы или вообще закрыться, поскольку трава и грязь заменили снег

Как пишет Yahoo, температура воздуха в Швейцарии в понедельник составила 20 градусов тепла, а рекордные для этого времени года температуры также были зафиксированы в Чехии, Германии и Польше. 

Теплая погода ударила во время лыжного сезона, что привело к отмене поездок и мероприятий, в том числе прыжков с трамплина в Закопане, на юге Польши. Курорты в северных испанских регионах Астурия, Леон и Кантабрия также были закрыты после рождественских каникул из-за отсутствия снега.

 

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