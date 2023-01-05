



Рекордная температура оставила Альпы без снега

Рекордно высокие для января температуры и редкие снегопады привели к тому, что большая часть Альп оказалась не по сезону "голой".



Об этом сообщает The Guardian.



Теплая погода и нехватка снега привели к закрытию горнолыжных трасс и вынудили курорты открыть летние трассы или вообще закрыться, поскольку трава и грязь заменили снег



Как пишет Yahoo, температура воздуха в Швейцарии в понедельник составила 20 градусов тепла, а рекордные для этого времени года температуры также были зафиксированы в Чехии, Германии и Польше.



Теплая погода ударила во время лыжного сезона, что привело к отмене поездок и мероприятий, в том числе прыжков с трамплина в Закопане, на юге Польши. Курорты в северных испанских регионах Астурия, Леон и Кантабрия также были закрыты после рождественских каникул из-за отсутствия снега.



