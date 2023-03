Рекорд Гиннесса: в Канаде родились дети на 126 дней раньше срока

Брат и сестра Адия и Адриал Раджендрам родились в возрасте 126 дней, побив на один день предыдущий рекорд, установленный в 2018 году, сообщает BBC. Ранее сертификат принадлежал Камбри и Кили Эволдт из Айовы. Эвольдты – однояйцевые близнецы, которые родились на 125 дней раньше срока.



У матери Адии и Адриала, Шакины Раджендрам, начались ранние роды всего на 21 неделе и 6 днях беременности, что стало для нее второй попыткой обзавестись потомством после выкидыша. Врачи сказали Раджендрам, что ее дети “нежизнеспособны с нулевым шансом на выживание”, но родители не теряли надежды. Пары переехала в больницу “Маунт-Синай” в Торонто, где есть специализированное отделение интенсивной терапии для новорожденных.



В Торонто медики сказали Шакине Раджендрам, что если дети родятся до 22 недель, то им не смогут помочь, и это заставило мать изо всех сил стараться “удержать младенцев”, игнорируя сильное кровотечение, когда у нее начались роды.



В конце концов, воды у нее отошли через 15 минут после полуночи, но к тому времени дети уже находились в утробе матери на два часа больше, чем 22 недели.



Преодолев жизненно важные проблемы со здоровьем, Адия и Адриал теперь стали прекрасными годовалыми карапузами.



“Мы много раз наблюдали, как младенцы чуть не умирали на наших глазах”, – говорят родители, добавив, что малыши все еще находятся под пристальным наблюдением врачей и “чувствуют себя прекрасно”.

