



Рекомендации Службы тыла для населения на случай мощного землетрясения

На фоне мощного землетрясения в Турции и Сирии, зафиксированного вечером, 20 февраля, в Сирии и Турции, отголоски которого ощущались в Израиле, Служба тыла обнародовала инструкции для населения.



Уточняется, что страну всколыхнет более мощное землетрясение, сирены тревоги дадут короткий сигнал вместе с объявлением "Землетрясение", которое повторится несколько раз.



Израильтянам посоветовали установить на своих телефонах специальное приложение, которое отправит оповещение в течение нескольких секунд после обнаружения Геологической службой сейсмической активности. Те, кто находится в зданиях, должны попытаться выбраться наружу на открытую местность и держаться подальше от зданий, деревьев, кабелей и прочих объектов, которые могут обрушиться.



Если же такой возможности нет, рекомендовано войти в укрепленные помещения в здании. Более того, вход в такое убежище оставлять открытым. Также можно выйти на лестничную клетку или же сесть в углу комнаты и прикрыть голову руками.



Те, кто находится в этот момент в машине, должны съехать на обочину и остановиться, дожидаясь, пока подземные толчки не прекратятся. Под мостами или на перекрестках останавливаться нежелательно.



После землетрясения тем, кто находится в прибрежной зоне на море, должны минимум на один километр отойти от берега на случай цунами, либо войти в здания и подняться как минимум на четвертый этаж.



Израильтян призвали на такие ситуации также заблаговременно приготовить "тревожный чемоданчик" с вещами первой необходимости и хранить его легкодоступном месте. В нем должны быть минимум три литра воды на каждого члена семьи, сухпаек, фонарь с батарейками, средства приема информации, запасные аккумуляторы для мобильного или павербанк, медикоменты и предметы гигиены.