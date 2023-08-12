



Рекламные плакаты ЧВК "Вагнер" появились в польском Кракове

Серия плакатов с логотипом российской частной военной компании Wagner Group появилась на улицах польского города Кракова, сообщил советник краковского муниципалитета Лукаш Вантух в своем посте в Facebook 10 августа.



"Очень странный и интригующий случай. Плакаты, рекламирующие набор в ЧВК "Вагнер", как оказалось, это своего рода провокация, и не только в Кракове", — написал Вантух.



Плакаты содержат призыв — на английском языке — вступить в ЧВК "Вагнер" и QR-код, ведущий на русскоязычный сайт.



Местная газета Gazeta Krakowska сообщила, что Бартломей Издебски, офицер краковской полиции, заявил, что полиция зафиксировала два таких случая, и в настоящее время проводит расследование инцидента.





