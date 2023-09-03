Рэкетиры сожгли восемь автомобилей гостей отеля класса люкс в Галилее
В ночь с пятницы на субботу постояльцы одного из отелей класса люкс в Верхней Галилее обнаружили, что неизвестные лица пришли ночью на автостоянку и подожгли в общей сложности восемь частных автомобилей.
На место происшествия были вызваны пожарные и спасатели, которые потушили огонь, который мог распространиться по территории комплекса.
На документальных снимках с места происшествия видна вереница автомобилей, полностью сгоревших в результате пожара. Владельцам автомобилей был нанесен большой ущерб, стоимость которого оценивается в сотни тысяч шекелей.
Узнав о случившемся, полиция приступила к расследованию инцидента, начала собирать свидетельские показания и улики. На данный момент ни один подозреваемый не арестован. По мнению следователей, рэкетиры таким образом давят на владельцев и администрацию отеля, вымогая у них деньги на “протекшен”.