



Рэкетиры сожгли восемь автомобилей гостей отеля класса люкс в Галилее



В ночь с пятницы на субботу постояльцы одного из отелей класса люкс в Верхней Галилее обнаружили, что неизвестные лица пришли ночью на автостоянку и подожгли в общей сложности восемь частных автомобилей.



На место происшествия были вызваны пожарные и спасатели, которые потушили огонь, который мог распространиться по территории комплекса.



עוד אירוע הצתה, בבית מלון יוקרתי בגליל העליון, ככל הנראה על רקע מאבק סביב 'דמי השמירה' #פרוטקשן על המתחם. 8 מכוניות הוצתו בחניית המלון. פרטים בהמשך ב @ynetalerts. מזכיר ששלשום תפסה המשטרה חוליית מציתים על חם כשהיו בדרך לעבודתם... בית המשפט הורה לשחררם בתוך שעות ספורות. pic.twitter.com/R6fTZ9nnUn — יאיר קראוס (@yair_kraus) September 2, 2023

На документальных снимках с места происшествия видна вереница автомобилей, полностью сгоревших в результате пожара. Владельцам автомобилей был нанесен большой ущерб, стоимость которого оценивается в сотни тысяч шекелей.Узнав о случившемся, полиция приступила к расследованию инцидента, начала собирать свидетельские показания и улики. На данный момент ни один подозреваемый не арестован. По мнению следователей, рэкетиры таким образом давят на владельцев и администрацию отеля, вымогая у них деньги на “протекшен”.