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Рейс Тель-Авив – Лондон был вынужден сделать посадку в Белграде из-за хулигана
05.09.2023 16:38 Наталья Богинская

Рейс Тель-Авив – Лондон был вынужден сделать посадку в Белграде из-за хулигана

Рейс Wizz Air из Тель-Авива в Лондон был вынужден приземлиться в Белграде из-за недисциплинированного пассажира. Об этом сообщает 12 канал.

Рейс вылетел вчера, но приземлился в Сербии после того, как пассажир попытался напасть на экипаж и открыть запасной выход, говорится в сообщении. Остальные пассажиры все еще ждут в Белграде нового рейса в Великобританию.

Авиакомпания подтвердила инцидент.

“Мы занимается отправкой всех пассажиров в Лондон. Их безопасность является главным приоритетом компании. Мы сожалеем о неудобствах, вызванных этим неожиданным инцидентом”, – говорится в сообщении Wizz Air.

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