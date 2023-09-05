



Рейс Тель-Авив – Лондон был вынужден сделать посадку в Белграде из-за хулигана

Рейс Wizz Air из Тель-Авива в Лондон был вынужден приземлиться в Белграде из-за недисциплинированного пассажира. Об этом сообщает 12 канал.



Рейс вылетел вчера, но приземлился в Сербии после того, как пассажир попытался напасть на экипаж и открыть запасной выход, говорится в сообщении. Остальные пассажиры все еще ждут в Белграде нового рейса в Великобританию.



Авиакомпания подтвердила инцидент.



“Мы занимается отправкой всех пассажиров в Лондон. Их безопасность является главным приоритетом компании. Мы сожалеем о неудобствах, вызванных этим неожиданным инцидентом”, – говорится в сообщении Wizz Air.