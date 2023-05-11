



Рейс из Нью-Йорка в Израиль приземлился в Испании из-за буйного пассажира

В четверг рейс United Airlines из Нью-Йорка в Израиль был вынужден приземлиться в Мадриде из-за непослушного пассажира. После взлета пассажир стал кричать, требовать курить и даже угрожал разбить самолет. Пилот решил посадить самолет в Мадриде, чтобы снять пассажира с рейса.



Остальные пассажиры остались на своих местах, и вскоре самолет вылетел в сторону аэропорта Бен-Гурион.



Один из пассажиров, написал в Twitter: “В середине полета из Нью-Йорка в Израиль пассажир, похожий на харедим, сошел с ума и вел себя довольно агрессивно, поэтому нам пришлось совершить аварийную посадку в Мадриде. Человек, сидящий рядом со мной, был действительно зол и начал проклинать харедим, используя не очень приятные слова, и я видел много людей, которые злились. Врач, находящийся на борту, объяснил, что у него серьезное психическое заболевание, и это не имеет ничего общего с религией”.