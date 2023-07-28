



Рейс Air India совершил аварийную посадку

Рейс AI143 авиакомпании Air India, вылетевший из аэропорта в Дели в Париж, совершил аварийную посадку.



По данным информационного агентства ANI, на взлетно-посадочной полосе обнаружили какой-то мусор после того, как взлетел самолет.



Заподозрив, что это куски от шин, авиадиспетчер экстренно связался с экипажем, призвав немедленно вернуться в аэропорт.



Самолет по стандартной процедуре сделал несколько кругов, чтобы сжечь топливо. Посадка прошла благополучно. По словам представителя Air India, в настоящее время самолет проходит все необходимые проверки. Решается вопрос о об альтернативных способах доставки пассажиров до пункта назначения.