



Рейд полиции на черном рынке: конфискованы экзотические и опасные животные

Во вторник Управление природы и парков сообщило , что несколько запрещенных для свободной продажи видов черепах, змей и тритонов были изъяты израильской полицией и Управлением природы и парков в ходе рейда на черном рынке в Иерусалиме.



Стоимость изъятых животных составляет десятки тысяч шекелей. Некоторые из них представляют опасность для человека и окружающей среды, могут быть переносчиками зоонозных заболеваний, являются инвазивными видами или были просто очень редкими и экзотическими животными, ввезенными в страну контрабандным путем.



Некоторые из спасенных животных предназначались для продажи, а другие были в собственности у частных лиц.



"Благодаря сотрудничеству израильской полиции и МАГАВ мы смогли задержать заводчика, который незаконно содержал большое количество животных, некоторые из которых содержались в ужасных условиях", — сообщил Янив Шалом, официальный представитель Национального отдела по предотвращению преступлений против дикой природы Управления природы и парков.



Он добавил, что подозреваемый доставлен на допрос и против него будет возбуждено уголовное расследование, а животные, обнаруженные в неудовлетворительном состоянии, переданы для оказания ветеринарной помощи и реабилитации.



Среди животных, изъятых в ходе рейда:

Красноухая черепаха-ползунок - вид черепах, печально известный как один из самых агрессивных инвазивных видов в мире.

Черепаха-альбинос

Змеи, принадлежащие к роду Boiga, также известные как кошачьи змеи или змеи с кошачьими глазами.

Тритоны

Существуют различные виды рептилий и амфибий, которые могут быть законно проданы или содержаться частными лицами, и их список доступен на веб-сайте Управления природы и парков.Однако, как подтвердил Шалом, важно, чтобы продавцы имели действующее торговое разрешение от Управления природы и парков и чтобы животные содержались в хорошем состоянии.