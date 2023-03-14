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Рейд полиции на черном рынке: конфискованы экзотические и опасные животные
14.03.2023 13:36 Евгения Маркова

Рейд полиции на черном рынке: конфискованы экзотические и опасные животные

Во вторник Управление природы и парков сообщило , что несколько запрещенных для свободной продажи видов черепах, змей и тритонов были изъяты израильской полицией и Управлением природы и парков в ходе рейда на черном рынке в Иерусалиме.

Стоимость изъятых животных составляет десятки тысяч шекелей. Некоторые из них представляют опасность для человека и окружающей среды, могут быть переносчиками зоонозных заболеваний, являются инвазивными видами или были просто очень редкими и экзотическими животными, ввезенными в страну контрабандным путем.

Некоторые из спасенных животных предназначались для продажи, а другие были в собственности у частных лиц.

"Благодаря сотрудничеству израильской полиции и МАГАВ мы смогли задержать заводчика, который незаконно содержал большое количество животных, некоторые из которых содержались в ужасных условиях", — сообщил Янив Шалом, официальный представитель Национального отдела по предотвращению преступлений против дикой природы Управления природы и парков. 

Он добавил, что подозреваемый доставлен на допрос и против него будет возбуждено уголовное расследование, а животные, обнаруженные в неудовлетворительном состоянии, переданы для оказания ветеринарной помощи и реабилитации.

Среди животных, изъятых в ходе рейда:

  • Красноухая черепаха-ползунок - вид черепах, печально известный как один из самых агрессивных инвазивных видов в мире.
  • Черепаха-альбинос
  • Змеи, принадлежащие к роду Boiga, также известные как кошачьи змеи или змеи с кошачьими глазами.
  • Тритоны
Существуют различные виды рептилий и амфибий, которые могут быть законно проданы или содержаться частными лицами, и их список доступен на веб-сайте Управления природы и парков. 

Однако, как подтвердил Шалом, важно, чтобы продавцы имели действующее торговое разрешение от Управления природы и парков и чтобы животные содержались в хорошем состоянии.
 

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