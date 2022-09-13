



Редкие артефакты изъяты из дома мужчины в Хевроне

В понедельник власти изъяли многочисленные редкие артефакты из дома 55-летнего мужчины в Хевроне.



Предметы включают монеты римского, византийского и омейядского периодов, а также глиняную посуду, в том числе очень хорошо сохранившийся сосуд и другие артефакты эпохи поздней бронзы.



Сообщается, что предметы были украдены из пещеры недалеко от Тель-Хеврона и незаконно хранились у этого человека. Позже они были переданы в соответствующие органы для расследования.

