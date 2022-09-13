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Редкие артефакты изъяты из дома мужчины в Хевроне
13.09.2022 11:32 Евгения Маркова

Редкие артефакты изъяты из дома мужчины в Хевроне

В понедельник власти изъяли многочисленные редкие артефакты из дома 55-летнего мужчины в Хевроне.

Предметы включают монеты римского, византийского и омейядского периодов, а также глиняную посуду, в том числе очень хорошо сохранившийся сосуд и другие артефакты эпохи поздней бронзы.

Сообщается, что предметы были украдены из пещеры недалеко от Тель-Хеврона и незаконно хранились у этого человека. Позже они были переданы в соответствующие органы для расследования.
 

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