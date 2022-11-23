



Редкая монета царя Антиоха обнаружена в доме “черного археолога”



Монета, датируемая 169–164 гг. до н.э., была обнаружена в доме подозреваемого после того, как его поймали на прогулке по Рамот Менаше, охраняемому археологическому памятнику, с металлоискателем. После обыска дома подозреваемого власти обнаружили редкую монету среди множества других древних артефактов, инструментов для раскопок и металлоискателей.



Исследователь монет из Управления древностей доктор Дэнни Шион объяснил, что эта монета была отчеканена в городе Цур королем Антиохом IV, когда тот предоставил особые права 19 городам в королевстве Селевкидов.



“Хотя находка прекрасна, мы не должны забывать, что подозреваемый нарушил закон. В его доме было найдено много награбленных предметов. Подозреваемый утверждал, что он энтузиаст геологии, искал кристаллы кварца и металлы, но “попутно” также собирал монеты и древние артефакты”, – заявил Нир Дистельфельд, инспектор отдела по предотвращению грабежей Управления древностей в северном регионе.



“Изъятие древних находок из мест древностей наносит ущерб возможности исследования этого места и извлечения из него знаний”, – добавил генеральный директор Управления древностей Эли Эскосидо. “Исключение находок от их контекста наносит ущерб истории всем нам и навсегда крадет бесценную информацию”.



Управление древностей также подтвердило, что поиск артефактов с использованием металлоискателей на объектах древностей в Израиле запрещен законом. Фиксированное наказание за совершение этих преступлений составляет три года лишения свободы.