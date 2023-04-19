



Рецидивист в состоянии наркотического транса пять часов насиловал девушку

13 апреля 22-летняя девушка находилась на безлюдном участке трассы Екатеринбурга. Возле нее остановилась машина каршеринга. Водитель — уроженец Свердловской области — предложил подвезти ее до дома, та согласилась.



Далее злоумышленник завез девушку в безлюдное место, напал на нее, раздел, связал ее же одеждой и изнасиловал. Все продолжалось около пяти часов: злоумышленник отвлекался только на прием запрещенных наркотических веществ.



Когда все закончилось, водитель отвез жертву домой, девушка сразу же обратилась в полицию.



Злоумышленника задержали, но он отрицает свою вину. По его словам, пассажирка была пьяна и сама стала приставать к нему. В отношении 45-летнего преступника были возбуждены уголовные дела за изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Оказалось, что ранее он уже был судим. Его поместили под домашний арест.