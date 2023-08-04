



Ребенок хотел стать "Человеком-пауком" и подставился под укус "черной вдовы"

В городе Оруро, Боливия, 8-летний мальчик обнаружил черную вдову – ядовитого паука, и позволил ему укусить себя в надежде получить сверхчеловеческие способности, подобные Человеку-пауку. Этот случай напоминает историю о происхождении культового супергероя Питера Паркера, который приобрел свои способности после укуса радиоактивного паука.



После укуса, мальчик пошел домой, но через несколько часов почувствовал себя плохо, испытывая боли в теле и сокращение мышц. Оказалось, что черная вдова содержит яд с нейротоксином, который может вызывать различные симптомы, включая боли, отеки, и тошноту. В редких случаях, укусы могут быть смертельными.



Не первый случай



Подобные случаи не уникальны. В прошлом году, в другом районе Боливии, трое детей в возрасте 8, 10 и 12 лет также попытались вызвать укус черной вдовы, мечтая стать супергероями. Благодаря оперативной помощи медиков, дети избежали опасных последствий.



Чем опасны пауки черные вдовы

Черная вдова (Latrodectus) – род ядовитых пауков подсемейства Latrodectinae. Они имеют темный цвет и красноватые пятна в форме песочных часов на нижней стороне живота.

Эти пауки Latrodectus встречаются на всех континентах, кроме Антарктиды. Яд этих пауков содержит нейротоксин, известный как альфа-латротоксин. Он влияет на нервную систему и может вызывать такие симптомы, как боль, покраснение и отек вокруг места укуса, спазмы в животе, тошнота и рвота, дрожь и потливость. В очень редких случаях укусы приводили к смерти – из-за серьезного нарушения нервных сигналов в организме.

Важно обучать детей безопасности



Медики и специалисты подчеркивают важность обучения детей о рисках и опасностях подобных поступков. Родители, особенно тех, кто имеет детей в возрасте до 11 лет, должны внимательно следить за их безопасностью и научить их не рисковать своим здоровьем, а при возникновении подобных ситуаций, немедленно обращаться за медицинской помощью.