



Ребенок чудом выжил, упав под машину

В Ашдоде мальчик чудом выжил, упав прямо под колеса проезжающей машиной.

Об этом сообщает Аруц Шева.

По словам местного жителя, ежедневно он видит, как маленькие дети мчатся на велосипедах по дороге. Водители на трассе ездят со скоростью не меньше 70 км/ч. Уже несколько жителей погибли на этой дороге. Очевидец отметил, что в этот раз зрелище было поистине ужасающим.

"Мои дети рассказали, что видели, как группа детей мчалась по тротуару и по дороге, даже не глядя ни влево, ни вправо. Еще доля секунды, и если бы ребенок продвинулся еще на несколько сантиметров вперед, и столкновение с ужасающим результатом было бы неизбежным", - отметил он.

Он отметил, что под машину упал самый маленький ребенок из группы. Водитель автомобиля продолжил движение, но позже остановился, чтобы помочь ребенку. К счастью, обошлось без физических травм.