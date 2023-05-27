



РДК: РФ перебросила войска из Украины в Белгородскую область



Россия перебрасывает военную технику и личный состав своей армии с фронта в Белгородскую область.



Такое заявление сделал начальник штаба Российского добровольческого корпуса Александр "Фортуна".



Он подтвердил информацию о том, что в российском регионе проходит операция РДК и "Легиона Свобода России".



"Есть информация о том, что часть административного аппарата управления вывезена за пределы Белгородской области. Вроде бы вывезли жителей каких-то сел, но это ничем не подтверждено. Есть информация о перебросе военной техники и личного состава армии РФ на это направление с фронта. Это уже соответствует действительности", – отметил он.



По его словам, российская граница в том направлении находится "на замке". В области действуют пограничники, ФСБ, срочники, мобилизованные, десант.



"Тем не менее, они по-прежнему не готовы к подобным действиям с нашей стороны", – подчеркнул он.

