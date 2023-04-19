



Разыскиваемый в США израильский профессор пропал без вести на Кипре

Разыскиваемый американскими властями израильский профессор Галь Люфт пропал без вести на Кипре.



Об этом сообщает Ynet со ссылкой на кипрские СМИ.



Ранее в этом году Люфт был арестован на Кипре по подозрению в торговле оружием с Ливией и Китаем. Он ожидал экстрадиции в США.



В полиции подтвердили, что Люфт пропал без вести в марте. С тех пор он не явился на три заседания суда и перестал отвечать на звонки. Автомобиль профессора был найден брошенным на острове.



В феврале Люфт, комментируя свой арест по ордеру Интерпола, сказал, что задержание было политически мотивированным.



"Я никогда не был торговцем оружием. Министерство юстиции США пытается похоронить меня заживо, чтобы защитить Джо, Джима и Хантера Байдена. Мне назвать имена?"



Люфт утверждал, что это была попытка нейтрализовать его из-за информации, которую он дал по делу о коррупции, в котором якобы замешан сын президента США Хантер Байден.

