



Разъяренный водитель раскидал экоактивистов, перекрывших шоссе – видео

Разъяренный мужчина выскочил на шоссе B36 возле башни Виктория в Мангейме и начал бить руками и ногами активистов “Последнего поколения” – немецкого движения за защиту климата. Об этом пишет Bild.



Нападавший был одним из нескольких разгневанных автомобилистов, которые столкнулись с экоактивистами, одетыми в оранжевую форму и заблокировавшими три полосы шоссе.



Когда демонстранты отказались сдвинуться, водитель в ярости набросился на них кулаками и ногами и раскидал их на обочину.



Полиция Мангейма узнала о нападении на следующий день и арестовала. По данным издания, сейчас ему предъявлены обвинения в нападении.