



Разврат за решеткой: британская тюрьма столкнулась с дефицитом кадров

Крупнейшая мужская тюрьма Великобритании HMP Berwyn в северном Уэльсе столкнулся с дефицитом служащих из-за незаконных связей между надзирательницами и заключенными.



Об этом сообщает британская газета The Daily Mail.



С 2017 года в тюрьме, где содержатся свыше 2100 преступников, зафиксировано 18 случаев незаконных связей между надзирательницами и заключенными. В этом уличили трех женщин: 27-летнюю Дженнифер Гаван, 27-летнюю Айши Ганн и 26-летнюю Эмили Уотсон. Всех троих заключили в тюрьму за непозволительное поведение при выполнении государственной службы.



Уотсон трижды устраивала интимные свидания с любовником в его камере. Ганн совершила более 1200 телефонных звонков, включая откровенные видеозвонки, и тайно пронесла нижнее белье заключенному под бюстгальтером. Обе женщины отбывают 12 месяцев наказания за неправомерное поведение.



Гаван в 2020 году вступила в связь с заключенным, которому передала телефон, содержащий видео сексуального характера. В декабре прошлого года она отправилась за решетку на восемь месяцев.

