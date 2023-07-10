\

Новости » Происшествия
Развлечения "золотой молодежи"Ашдода: китайцев сбивают с велосипедов
10.07.2023 17:13 Аркадий Бочаровский

Развлечения "золотой молодежи"Ашдода: китайцев сбивают с велосипедов


В социальных сетях появились видео с “развлечениями” “золотой молодежи” в городе Ашдод.

Группа подростков ездит вокруг города на машине, хватает едущих по дороге китайских рабочих за жилеты - в результате чего те падают на трассу.

В настоящее время полиция утверждает, что эти кадры сделаны почти год назад, и до сих пор им не удалось установить местонахождение ни одного из участников видео, и они были бы рады узнать их имена.

Пользователи сетей указывают на то, что видео были выложеныа на прошлой неделе одним из друзей участников "развлечений" в его Instagram. 
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru