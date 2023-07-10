



Развлечения "золотой молодежи"Ашдода: китайцев сбивают с велосипедов



В социальных сетях появились видео с “развлечениями” “золотой молодежи” в городе Ашдод.



Группа подростков ездит вокруг города на машине, хватает едущих по дороге китайских рабочих за жилеты - в результате чего те падают на трассу.



В настоящее время полиция утверждает, что эти кадры сделаны почти год назад, и до сих пор им не удалось установить местонахождение ни одного из участников видео, и они были бы рады узнать их имена.



Пользователи сетей указывают на то, что видео были выложеныа на прошлой неделе одним из друзей участников "развлечений" в его Instagram.

