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Развездка: Россия готовит теракты на территории Беларуси
20.11.2022 14:53 Ольга Белозерова

Развездка: Россия готовит теракты на территории Беларуси

Главное управление разведки минобороны Украины сообщает, что российские спецслужбы готовят провокации на территории Беларуси.

По данным разведки, планируется проведение ряда терактов – искусственно спровоцированных техногенных катастроф на объектах критической инфраструктуры. При этом, провокации будут устроены на территориях, граничащих с ЕС и Украиной. 

Одним из мест, где россияне могут устроить провокацию, указывается Белорусская АЭС. 

"Ответственными за теракты традиционно назначат граждан стран НАТО и Украины, которые будут переодеты в белорусскую военную форму", - сообщает разведка. 

В ГУР отметили, что по мнению организаторов провокаций, все это должно ускорить втягивание белорусской армии в войну в Украине на стороне России. 

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