



Развездка: Россия готовит теракты на территории Беларуси

Главное управление разведки минобороны Украины сообщает, что российские спецслужбы готовят провокации на территории Беларуси.



По данным разведки, планируется проведение ряда терактов – искусственно спровоцированных техногенных катастроф на объектах критической инфраструктуры. При этом, провокации будут устроены на территориях, граничащих с ЕС и Украиной.



Одним из мест, где россияне могут устроить провокацию, указывается Белорусская АЭС.



"Ответственными за теракты традиционно назначат граждан стран НАТО и Украины, которые будут переодеты в белорусскую военную форму", - сообщает разведка.



В ГУР отметили, что по мнению организаторов провокаций, все это должно ускорить втягивание белорусской армии в войну в Украине на стороне России.