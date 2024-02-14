



Разведка: Россияне подтвердили уничтожение "Цезаря Куникова"

Российские военные признают, что большой десантный корабль "Цезарь Куников" пошел ко дну. Об этом свидетельствуют перехваченные радиопереговоры россиян, сообщает Главное управление разведки Минобороны.



Разведке удалось перехватить разговоры с места уничтожения корабля. Один из россиян передает, что "наблюдает обломки и маслянистое пятно".



ГУР отмечает, что осмотр места затопления корабля осуществляют вертолеты Ка-52 и Ми-8 россиян. Ретранслятором информации выступает военно-транспортный самолет Ан-26.



Как сообщила разведка, "Цезарь Куников" на протяжении десяти дней находился на стоянке у специализированной причальной стенки (так называемого "слепа"), с которой оккупанты осуществляют загрузку кораблей военным вооружением и техникой. По предварительной оценке осадки корабля, во время затопления он был загружен.



Напомним, утром 14 февраля в районе Алупки раздались взрывы. Россияне подняли в воздух свои вертолеты, а в сети распространились кадры с дымом в море. При этом Минобороны РФ традиционно заявило о якобы отраженной атаке дронов.



Позже Генеральный штаб ВСУ сообщил, что у берегов временно оккупированного Крыма был уничтожен большой десантный корабль оккупантов "Цезарь Куников". В момент поражения корабль находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки.



В ГУР показали видео, как потопили российский десантный корабль, и отметили, что его атаковали морские дроны Magura V5.