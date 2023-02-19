



Разведка: РФ спрятала свою авиацию от Украины

Россия спрятала свою авиацию, опасаясь того, что Вооруженные силы Украины могут нанести по ней удар.



Об этом сообщает представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в комментарии Kyiv Post.



По его словам, боевая авиация россиян размещена, в основном, на территории РФ, а именно, не менее в 200 км от границы с Украиной, в зоне недосягаемости для ВСУ. По данным разведки, РФ может использовать авиацию для поддержки наземных сил на востоке охваченной войной страны, преимущественно, на Донбассе.



"Наступление России на востоке продолжается, и это - реализация плана Путина по захвату до конца марта территорий Донецкой и Луганской областей, – считает Юсов.



По его мнению, попытку РФ завоевать восточные регионы Украины ожидает провал, будут использоваться самолеты или нет.



"России не удастся реализовать этот план. Чтобы защитить Украину, нам нужно усилить не только нашу ПВО, но и авиацию, в частности", – подчеркнул он.