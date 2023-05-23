



Разведка: РФ намерена усилить войска в Белгородской области

Россия намерена перебросить свои войска, в том числе из Украины, в Белгородскую область.



Такими данными поделилось издание "РБК-Украина" со ссылкой на источник в разведке.



По его словам, из-за обстановки на белгородской границе в настоящее время командование западного военного округа РФ пытается принять решение об оперативной переброске отдельных боеспособных подразделений.



"В настоящее время принимается решение о возможном перемещении подразделений 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии (постоянный пункт дислокации Валуйки, Белгородская область) из района боевых действий (Макеевка, Площадка Луганской области) в Белгородскую область", - сказано в сообщении.

