



Разведка: Иран вооружает группировки в Сирии придорожными бомбами

Иран вооружает террористические группировки в Сирии мощными придорожными бомбами для атак на американские силы.



Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на отчеты представителей разведки.



Уточняется, что вооружение Ираном террористических группировок является частью совместных с Россией усилий, направленных на то, чтобы попытаться вытеснить США из региона.



"Члены подразделения "Аль-Кудс" оснащают и обучают местные группировки мощными бронебойными придорожными бомбами, предназначенными специально для поражения американских военных транспортных средств и уничтожения американского персонала», - сказано в докладе.



