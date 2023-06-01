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Разведка: Иран вооружает группировки в Сирии придорожными бомбами
01.06.2023 15:51 Алина Груднева

Разведка: Иран вооружает группировки в Сирии придорожными бомбами

Иран вооружает террористические группировки в Сирии мощными придорожными бомбами для атак на американские силы.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на отчеты представителей разведки.

Уточняется, что вооружение Ираном террористических группировок является частью совместных с Россией усилий, направленных на то, чтобы попытаться вытеснить США из региона.

"Члены подразделения "Аль-Кудс" оснащают и обучают местные группировки мощными бронебойными придорожными бомбами, предназначенными специально для поражения американских военных транспортных средств и уничтожения американского персонала», - сказано в докладе.

 

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