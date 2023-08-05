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Разведка Британии подтвердила значительные повреждения "Оленегорского горняка"
05.08.2023 11:10 Евгения Маркова

Разведка Британии подтвердила значительные повреждения "Оленегорского горняка"

Десантный корабль России "Оленегорский горняк" почти наверняка получил серьезные повреждения. Атака дронов вблизи Новороссийска стала серьезным ударом для Черноморского флота, говорится в сообщении британской разведки в Twitter-аккаунте.

"Снимки судна, которое имеет крен 30-40 градусов, свидетельствуют о том, что несколько водонепроницаемых отсеков было пробито, или что усилия экипажа по устранению повреждений оказались неэффективными", - пишет разведка.

Отмечается, что корабль пополнил Черноморский флот России после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. В частности РФ использовала его для перевозки военных, а также гражданских грузов в Крым после удара по Керченскому мосту.

"Оленегорский горняк" весом 3600 тонн и длиной 113 метров является крупнейшим российским военным кораблем, серьезно поврежденным или уничтоженным после потопления крейсера "Москва" 13 апреля 2022 года", - добавляет разведка.

В частности разведка Британии называет атаку дронов значительным ударом по Черноморскому флоту России, который ранее передислоцировал большинство своих подразделений в Новороссийск из-за высокой угрозы для Севастополя.

 

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