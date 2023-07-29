



Разрушительный тайфун Доксури пронесся по Китаю и Тайваню - видео

Тайфун Доксури обрушился на юг Китая в пятницу, вызвав проливной дождь и сильные порывы ветра, которые обрывали линии электропередач и вызывали пожары, вырывали с корнем деревья и сорвали часть крыши стадиона.



Тайфун стал самым сильным из обрушившихся на сушу в Китае в этом году и вторым по силе, обрушившимся на юго-восточную провинцию Фуцзянь после тайфуна Меранти в 2016 году, вызвавшего закрытие школ, предприятий и эвакуацию рабочих с морских нефтегазовых месторождений.



Доксури затронул более 724 600 человек, 124 400 человек были эвакуированы и переселены, а прямой экономический ущерб составил 52,27 млн ​​юаней (7,30 млн долларов), сообщают СМИ.

El poderoso Tifón Doksuri toca tierra en la provincia de Fujian, China. pic.twitter.com/v9mBodG79A — El Ojo de Jebus (@Chufl3t3r0) July 28, 2023

Doksuri Tayfunu, sabah saatlerinde Çin’in doğu kıyısındaki Fujian eyaletine ulaşırken, Filipinler’de ölenlerin sayısı 13’e yükseldi.

Filipinler’de Doksuri Tayfunu’nun bilanço artıyor. pic.twitter.com/p4PrVja1jt — Haber Anadolu (@haberanadolu_) July 28, 2023

Сообщается, что в портовом городе Фуцзянь Цюаньчжоу 39 человек получили легкие травмы, и более 500 000 домов остались без электричества.Раздвижную крышу стадиона в центре Цюаньчжоу разорвало на части, когда ветер хлестал по ее огромному куполу, разбрасывая стекло и металл.Ожидается, что в воскресенье или понедельник его массивные полосы дождя пройдут на север и достигнут Пекина.На видео в социальных сетях видно, как ветер дует по земле большую курильницу для благовоний в храме в Цзиньцзяне.Жители сообщили Reuters, что в некоторых районах Цзиньцзяна и Цюаньчжоу отключили электричество и воду.На юге Тайваня ураган повалил деревья и отключил электричество в сотнях тысяч домов. Власти закрыли предприятия на второй день в пятницу и предупредили об сильных ветрах, оползнях и наводнениях.Ураган отключил электричество в более чем 278 000 домов по всему Тайваню и повалил сотни деревьев в Гаосюне. В гористой восточной и южной частях острова зафиксировано количество осадков более 1 метра.Более 200 внутренних и международных рейсов были приостановлены или задержаны в пятницу, а железнодорожное сообщение между южным и восточным Тайванем было остановлено.