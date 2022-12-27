



Разрушительные наводнения на Филиппинах: погибло 15 человек

Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило во вторник, что количество погибших в результате наводнений и ливней, обрушившихся на разные части Филиппин во время рождественских праздников, возросло до 15 человек, сообщает Reuters.



"Большинство погибших утонули из-за внезапных наводнений", – написал Диего Мариано, информационный сотрудник агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий.



Двадцать три человека до сих пор считаются пропавшими без вести из-за непогоды. По словам Мариано, большинство пропавших без вести были вышедшими в море рыбаками, несмотря на сильный ветер и большие волны.



Более 166 тысяч человек в дюжине провинций пострадали от ливней и наводнений, в том числе 45 337 жителей были вынуждены покинуть свои дома и остаться в эвакуационных центрах, говорится в сообщении.

По данным агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, ущерб, нанесенный сельскому хозяйству и инфраструктуре, оценивается более чем в 1,6 миллиона долларов.Метеобюро сообщило, что тропический циклон не коснулся Филиппин, но линия сдвига вызвала сильные дожди на большей части страны, что привк=ело к таким разрушающим последствиям.