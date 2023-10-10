



Разрешены к публикации имена 38 погибших солдат ЦАХАЛа



Разрешены к публикации имена 38 погибших солдат ЦАХАЛа. Имена погибших:

Рядовой Илай Эзер, 18 лет, из Шфаим, военнослужащий штаба 143-й дивизии.



Сержант Якир Леви, 21 год, из Муроша, боец ​​13-го батальона.



Сержант Даниэль Моше Данино. , 21 год, из Хайфы, боец ​​13-го батальона



Лейтенант Декаль Суисса, 23 года, из Бар-Гиоры, командир взвода 13-го батальона



Капрал Шир Битон, 19 лет, из Ашдода, медик в Северной бригаде.



Сержант Биньямин Лев, 23 года, из Иерусалима, боец ​​202-го батальона.



Сержант Яад Бен Яаков, 20 лет, Петах-Тиква, боец ​​13-го батальона.



Капрал Ашер Шмайя, 19 лет, из Беэр-Шевы, солдат в штабе 143-й дивизии.



Капрал Шир Шломо, 19 лет, из Нетании, сержант южного округа Командования тыла.



Капитан Раз Перец, 24 года, из Афулы, командир 51-м батальоне.



Сержант Амихай Яаков Венино, 22 года, из Кацрина, .



Капрал Офир Теста, 21 год, из Иерусалима, 77-й батальон.



Сержант Дэвид Ратнер, 20 лет, из Ашдода, боец ​​13-го батальона.



Сержант Йонатан Голан, 21 год, из Йехуда Моносона, 77-го батальон.



Капитан Хадар Кама, 24 года, из Гиват-Шапира, боевой офицер патруля Генерального штаба.



Капрал Гилель Шмуэль Саадон, 21 год, из Баркая, боец ​​патруля Нахаль.



Сержант Йогев Аарон, 20 лет, из Пардес Хана, боец ​​51-го батальона.



Сержант Итай Нахмиас, 20 лет,

Капрал Ариэль Оана, 19 лет, из Равид , боец ​​890-го батальона.



Капрал Эрез Ариэль, 19 лет, из Эмеки, боец ​​13-го батальона.



Майор Таль Маман, 38 лет, из Офаким, .



Майор Таль Коэн, 30 лет, из Агни Таля, боец ​​патруля Генерального штаба.



Майор Лиор Бен Яаков, 44 года, заместитель командира.



Капрал Сион Симха Ассраф, 20 лет. Из Ашкелона, координатор ИКТ.



Сержант Амит Пелед, 21 год, из Хайфы, боец ​​отряда Эгоз.



Сержант Томер Барак, 20 лет, Петах-Тиква, боец ​​13-го батальона бригады Голани.



Майор Омри Белкин, 25, из Рамат ха-Шарона, командир взвода



подполковник Йосеф Малахи Гедалия, 22 года, из Иерусалима, боец ​​отряда Дувдеван.



Да будет благословенна их память.