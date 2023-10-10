Разрешены к публикации имена 38 погибших солдат ЦАХАЛа
Разрешены к публикации имена 38 погибших солдат ЦАХАЛа. Имена погибших:
Рядовой Илай Эзер, 18 лет, из Шфаим, военнослужащий штаба 143-й дивизии.
Сержант Якир Леви, 21 год, из Муроша, боец 13-го батальона.
Сержант Даниэль Моше Данино. , 21 год, из Хайфы, боец 13-го батальона
Лейтенант Декаль Суисса, 23 года, из Бар-Гиоры, командир взвода 13-го батальона
Капрал Шир Битон, 19 лет, из Ашдода, медик в Северной бригаде.
Сержант Биньямин Лев, 23 года, из Иерусалима, боец 202-го батальона.
Сержант Яад Бен Яаков, 20 лет, Петах-Тиква, боец 13-го батальона.
Капрал Ашер Шмайя, 19 лет, из Беэр-Шевы, солдат в штабе 143-й дивизии.
Капрал Шир Шломо, 19 лет, из Нетании, сержант южного округа Командования тыла.
Капитан Раз Перец, 24 года, из Афулы, командир 51-м батальоне.
Сержант Амихай Яаков Венино, 22 года, из Кацрина, .
Капрал Офир Теста, 21 год, из Иерусалима, 77-й батальон.
Сержант Дэвид Ратнер, 20 лет, из Ашдода, боец 13-го батальона.
Сержант Йонатан Голан, 21 год, из Йехуда Моносона, 77-го батальон.
Капитан Хадар Кама, 24 года, из Гиват-Шапира, боевой офицер патруля Генерального штаба.
Капрал Гилель Шмуэль Саадон, 21 год, из Баркая, боец патруля Нахаль.
Сержант Йогев Аарон, 20 лет, из Пардес Хана, боец 51-го батальона.
Сержант Итай Нахмиас, 20 лет,
Капрал Ариэль Оана, 19 лет, из Равид , боец 890-го батальона.
Капрал Эрез Ариэль, 19 лет, из Эмеки, боец 13-го батальона.
Майор Таль Маман, 38 лет, из Офаким, .
Майор Таль Коэн, 30 лет, из Агни Таля, боец патруля Генерального штаба.
Майор Лиор Бен Яаков, 44 года, заместитель командира.
Капрал Сион Симха Ассраф, 20 лет. Из Ашкелона, координатор ИКТ.
Сержант Амит Пелед, 21 год, из Хайфы, боец отряда Эгоз.
Сержант Томер Барак, 20 лет, Петах-Тиква, боец 13-го батальона бригады Голани.
Майор Омри Белкин, 25, из Рамат ха-Шарона, командир взвода
подполковник Йосеф Малахи Гедалия, 22 года, из Иерусалима, боец отряда Дувдеван.
Да будет благословенна их память.