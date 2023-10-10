В бою на ливаской границе погиб заместителькомандира 300-й бригады
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Разрешены к публикации имена 38 погибших солдат ЦАХАЛа
10.10.2023 06:40 Александр Черман

Разрешены к публикации имена 38 погибших солдат ЦАХАЛа


Разрешены к публикации  имена 38 погибших солдат ЦАХАЛа.   Имена погибших:
Рядовой Илай Эзер, 18 лет, из Шфаим, военнослужащий штаба 143-й дивизии.

Сержант Якир Леви, 21 год, из Муроша, боец ​​13-го батальона.

Сержант Даниэль Моше Данино. , 21 год, из Хайфы, боец ​​13-го батальона

Лейтенант Декаль Суисса, 23 года, из Бар-Гиоры, командир взвода 13-го батальона

Капрал Шир Битон, 19 лет, из Ашдода, медик в Северной бригаде.  

Сержант Биньямин Лев, 23 года, из Иерусалима, боец ​​202-го батальона.

Сержант Яад Бен Яаков, 20 лет, Петах-Тиква, боец ​​13-го батальона.

Капрал Ашер Шмайя, 19 лет, из Беэр-Шевы, солдат в штабе 143-й дивизии.

Капрал Шир Шломо, 19 лет, из Нетании,  сержант южного округа Командования тыла.  

Капитан Раз Перец, 24 года, из Афулы, командир  51-м батальоне.  

Сержант Амихай Яаков Венино, 22 года, из Кацрина, .  

Капрал Офир Теста, 21 год, из Иерусалима,  77-й батальон.

Сержант Дэвид Ратнер, 20 лет, из Ашдода, боец ​​13-го батальона.

Сержант Йонатан Голан, 21 год, из Йехуда Моносона,  77-го батальон.

Капитан Хадар Кама, 24 года, из Гиват-Шапира, боевой офицер патруля Генерального штаба.

 Капрал Гилель Шмуэль Саадон, 21 год, из Баркая, боец ​​патруля Нахаль.  

Сержант Йогев Аарон, 20 лет, из Пардес Хана, боец ​​51-го батальона.

Сержант Итай Нахмиас, 20 лет,
Капрал Ариэль Оана, 19 лет, из Равид , боец ​​890-го батальона.

Капрал Эрез Ариэль, 19 лет, из Эмеки, боец ​​13-го батальона.

Майор Таль Маман, 38 лет, из Офаким, .  

Майор Таль Коэн, 30 лет, из Агни Таля, боец ​​патруля Генерального штаба.

Майор Лиор Бен Яаков, 44 года, заместитель командира.

Капрал Сион Симха Ассраф, 20 лет. Из Ашкелона, координатор ИКТ.

Сержант Амит Пелед, 21 год, из Хайфы, боец ​​отряда Эгоз.

Сержант Томер Барак, 20 лет, Петах-Тиква, боец ​​13-го батальона бригады Голани.

Майор Омри Белкин, 25, из Рамат ха-Шарона, командир взвода

подполковник Йосеф Малахи Гедалия, 22 года, из Иерусалима, боец ​​отряда Дувдеван.

Да будет благословенна их память.

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