Новости » Происшествия
Разрешено к публикации имя застреленного полицией в Нетании
22.04.2023 15:14 Алина Груднева

Разрешено к публикации имя застреленного полицией в Нетании

Днем, 22 апреля, было разрешено к публикации имя застреленного полицией в Нетании мужчины.

По данным Ynet, им оказался 34-летний житель Михаэль Хасан.

Напомним, что вооруженного ножом мужчину застрелили, когда он кинулся в сторону полицейских.

Адвокат, представляющий его семью, утверждает, что версия правоохранителей о произошедшем не соответствует действительности.

По его словам, информация о предполагаемом нападении подозреваемого на его мать также является неточной.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы