Разрешено к публикации имя застреленного полицией в Нетании
Днем, 22 апреля, было разрешено к публикации имя застреленного полицией в Нетании мужчины.
По данным Ynet, им оказался 34-летний житель Михаэль Хасан.
Напомним, что вооруженного ножом мужчину застрелили, когда он кинулся в сторону полицейских.
Адвокат, представляющий его семью, утверждает, что версия правоохранителей о произошедшем не соответствует действительности.
По его словам, информация о предполагаемом нападении подозреваемого на его мать также является неточной.