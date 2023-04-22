



Разрешено к публикации имя застреленного полицией в Нетании

Днем, 22 апреля, было разрешено к публикации имя застреленного полицией в Нетании мужчины.



По данным Ynet, им оказался 34-летний житель Михаэль Хасан.



Напомним, что вооруженного ножом мужчину застрелили, когда он кинулся в сторону полицейских.



Адвокат, представляющий его семью, утверждает, что версия правоохранителей о произошедшем не соответствует действительности.



По его словам, информация о предполагаемом нападении подозреваемого на его мать также является неточной.