



Разрешено к публикации имя убийцы Юрия Волкова

Разрешено к публикации имя 22-летнего жителя Холона, убившего Юрия Волкова на перекрестке Эйлат в городе.



Ади Мизрахи является подозреваемым в убийстве Юрия Волкова, и сегодня , 25 ноября, срок его содержания под стражей был продлен на шесть дней.



В начале слушаний полиция не предъявила ему обвинения в убийстве, против него были выдвинуты в убийстве по неосторожности, сговоре с целью совершения преступления, препятствовании правосудию и пособничестве преступлению после его совершения. Кроме того, полиция заявила, что слушание дела должно проходить за закрытыми дверями, частично на основании требования защиты подозреваемого. Семья Волковых была возмущена публикациями, и после рассмотрения дела полиция обновила статьи обвинения, теперь Мизрахи вменяется убийство.