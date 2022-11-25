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Разрешено к публикации имя убийцы Юрия Волкова
25.11.2022 12:48 Аркадий Бочаровский

Разрешено к публикации имя убийцы Юрия Волкова

Разрешено к публикации имя 22-летнего жителя Холона, убившего Юрия Волкова на перекрестке Эйлат в городе.

Ади Мизрахи является подозреваемым в убийстве Юрия Волкова, и сегодня , 25 ноября, срок его содержания под стражей был продлен на шесть дней. 

В начале слушаний полиция не предъявила ему обвинения в убийстве,  против него были выдвинуты в убийстве по неосторожности, сговоре с целью совершения преступления, препятствовании правосудию и пособничестве преступлению после его совершения. Кроме того, полиция заявила, что слушание дела должно проходить за закрытыми дверями, частично на основании требования защиты подозреваемого. Семья Волковых была возмущена публикациями, и после рассмотрения дела полиция обновила статьи обвинения, теперь Мизрахи вменяется убийство.

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