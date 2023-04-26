



Разрешено к публикации имя погибшего на шоссе 40 малыша

Вечером, 26 апреля, было разрешено к публикации имя погибшего малыша и пострадавших в результате аварии на шоссе 40.



По данным Ynet, в аварию попала семья Домнович из поселения Нокдим.



В результате столкновения двух автомобилей, годовалый Мааян погиб на месте от полученных травм.



Его отец Илья и 7-летний брат Ури находятся в тяжелом состоянии в больнице. Также в аварии пострадала мать погибшего младенца, 6-летний и 4-летний брат. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

