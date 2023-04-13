



Разоблачена крупнейшая в Европе лаборатория по производству кокаина

Испанские правоохранители совместно с Португалией и Колумбией разоблачили крупнейшую в Европе подпольную лабораторию по производству кокаина мощностью 200 килограммов в день, которая контролировалась злоумышленниками в Колумбии и Мексике.



Согласно сообщению Национальной полиции Испании, нарколаборатория круглосуточно работала на полную мощность. В ней кокаиновую основу превращали в гидрохлорид кокаина, готовый к употреблению.



"Преступная организация, которая была ликвидирована, отличалась высоким уровнем организованности, а ее члены применяли строгие меры безопасности, такие как использование прозвищ и челночных транспортных средств, переодевание перевозчиков и подчинение их общения строгому протоколу", – отмечает испанская полиция.



В рамках спецоперации правоохранители арестовали почти 40 человек в Испании, которых взяли под стражу, и изъяли 1300 кг кокаиновой основы, 151 кг гидрохлорида кокаина и более 23 тысяч л прекурсоров и других химических веществ. Также было заморожено 17 объектов недвижимости стоимостью около 1,7 миллиона евро и 37 финансовых счетов.



Расследование началось в октябре 2022 года, когда правоохранителям Испании стало известно о существовании международной преступной организации, которая базировалась в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.



Первые расследования показали, что она имела мощную инфраструктуру, которая позволяла ввозить в Испанию крупные партии наркотиков. Кроме того, некоторые ее члены уже были объектами предыдущих расследований полиции, что свидетельствует о высоком уровне жизни, который они поддерживали.



Злоумышленники наладили разветвленный процесс производства кокаина, который охватил различные регионы Испании. В одном хранились прекурсоры, в другом – производился кокаин, третья локация использовалась как логистический центр.



"Демонтированная лаборатория была беспрецедентной по своим масштабам в Европе. Она имела самые современные системы вытяжки воздуха и сложное оборудование для охлаждения и нагрева веществ", – подчеркивается в сообщении.



