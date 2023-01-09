



Разнесло стены: подробности взрыва на базе Сайерет Харув

Израильские СМИ сообщают подробности о взрыве на базе батальона Сайерет Харув бригады Кфир.



Сегодня вечером в комнате командира роты и заместителя командира роты Сайерет Харув произошел мощный взрыв, в результате которого оба получили легкие ранения. Пока не ясно, что стало причиной инцидента, но возможность попытки нападения или взрыва гранаты исключена.



Очевидцы происшествия утверждают, что взрыв был сильным и вызвал обрушение стен комнаты.



Помещение, в котором произошел взрыв, было комнатой командира роты и заместителя командира роты. Очевидцы рассказали, что был слышен сильный взрыв, повреждено оборудование и здание. До сих пор неясно, что стало причиной взрыва.



"В комплексе было слышно несколько взрывов. Солдаты побежали к контейнеру, который служит комнатой командира роты", - рассказал один из командиров, присутствовавший при этом событии. "Первое, что было проверено, - это отсутствие тяжелораненых. Есть только один легкораненый от удара и взрывов. После этого началось предварительное расследование, чтобы понять, что стало причиной взрыва".



Военный источник сообщил, что ответственные за расследование пересчитали имеющиеся у солдат гранаты, чтобы понять источник взрыва, но недостачи обнаружено не было. Также , скорее всего, исключена возможность теракта. "Сейчас мы проверяем другие варианты, в том числе возможность короткого замыкания".