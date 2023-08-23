



Разгромлена клиника врача, чья мать задавила 4-летнего мальчика в Нетании

Доктор Хайди Фасслер сообщила о том, что неизвестные проникли в ее стоматологическую клинику в районе Ха Шарон и разгромили ее. С тех пор она боится открывать клинику и опасается за свою жизнь.



Престарелая мать Фасслер подозревается в том, что задавила насмерть 4-летнего Рафаэля Адана в Нетании около 3 месяцев назад. Затягивание с расследованием дела вызвало взрыв возмущения в эфиопской общине. Прокуратура и полиция повторяют и разъясняют: врач не является подозреваемой, и доказано, что ее не было в автомобиле, сбившем Рафаэля в Нетании.



По мнению прокуратуры и полиции, обвинения в адрес доктора Фасслер не имеют под собой оснований. Данные телефона врача и записи камер наблюдения доказали, что за рулем автомобиля, сбившего 4-летнего Рафаэля Адана находилась ее мать. Несмотря на это, доктора Фасслер допрашивали только из-за того, что машина, в которой ехала мать, зарегистрирована на ее имя.



Доктор Фесслер постоянно получает по телефону сообщения с угрозами: "Пусть Бог воздаст тебе, и ты получишь все зло и самое большое наказание в мире", - угрожали в одном сообщении, а в другом было написано: "Я очень надеюсь, что у вас есть дети, потому что я желаю вам, чтобы они тоже умерли".



По мнению прокуратуры, авария произошла не на пешеходном переходе, а на дороге, обочины которой заросли кустарником. Кроме того, было установлено, что водитель, мать доктора Фесслер, ехала с разрешенной законом скоростью, примерно 55 км/ч. Таким образом, фактически она не несет ответственности за инцидент, и ее можно обвинить только в причинении смерти по неосторожности.



Не соответствует действительности и утверждение о том, что после аварии машина была отправлена в гараж - она была обнаружена полицией у дома врача со следами повреждений, полученных в результате ДТП. Прокуратура также полностью опровергает утверждение о том, что дело было закрыто - было закрыто только расследование по делу дочери, которое оказалось не связанным с данным делом, о чем и говорится в присланном уведомлении о закрытии дела.

