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Разговор с министром Галантом предотвратил попытку самоубийства
06.09.2023 07:16 Аркадий Бочаровский

Разговор с министром Галантом предотвратил попытку самоубийства



По сообщению 12-го канала израильского ТВ,  вчера, 5 сентября,  министр обороны Йоав Галант участвовал в попытках убедить человека не совершать самоубийство. 

Инцидент произошел в одном из  населенных пунктов  на севере страны, когда молодой человек, проживающий в этом районе, угрожая покончить с жизнью, потребовал от полицейских поговорить с представителем ЦАХАЛа.

Чтобы разрешить сложную ситуацию творческим путем, полицейский из прибрежного района замаскировался под представителя ЦАХАЛа - но и этот шаг не увенчался успехом. На следующем этапе человек, висевший между небом и землей, выдвинул еще одно требование: немедленно переговорить с министром обороны.

В ответ на это министр Галант, который в это время вел переговоры по вопросам безопасности, прервал свою деятельность и стал убеждать потенциального самоубийцу отказаться от своих намерений. Через две минуты после окончания разговора с министром человек решил вернуться к себе домой, и эпопея, длившаяся около двух часов завершилась без жертв.
 

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