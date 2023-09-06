



Разговор с министром Галантом предотвратил попытку самоубийства





По сообщению 12-го канала израильского ТВ, вчера, 5 сентября, министр обороны Йоав Галант участвовал в попытках убедить человека не совершать самоубийство.



Инцидент произошел в одном из населенных пунктов на севере страны, когда молодой человек, проживающий в этом районе, угрожая покончить с жизнью, потребовал от полицейских поговорить с представителем ЦАХАЛа.



Чтобы разрешить сложную ситуацию творческим путем, полицейский из прибрежного района замаскировался под представителя ЦАХАЛа - но и этот шаг не увенчался успехом. На следующем этапе человек, висевший между небом и землей, выдвинул еще одно требование: немедленно переговорить с министром обороны.



В ответ на это министр Галант, который в это время вел переговоры по вопросам безопасности, прервал свою деятельность и стал убеждать потенциального самоубийцу отказаться от своих намерений. Через две минуты после окончания разговора с министром человек решил вернуться к себе домой, и эпопея, длившаяся около двух часов завершилась без жертв.

