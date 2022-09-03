



Разгон вечеринки со стрельбой на озере Кинерет: новое видео

Полиция опубликовала новое видео с места разгона незаконной вечеринки, организованной накануне на озере Кинерет.

Напомним, что недовольные участники мероприятия напали на правоохранителей.

המשטרה פרסמה תיעוד נוסף מהתקרית במסיבת הטבע ליד מגדל, ובו נראית תקיפת השוטרים שקדמה לירי באוויר@rubih67 (צילום: דוברות משטרה) pic.twitter.com/wDZPAY4r0T — כאן חדשות (@kann_news) September 3, 2022

Полиции пришлось открыть огонь в воздух, чтобы разогнать толпу.

В результате, было арестовано четыре человека. Расследование продолжается.