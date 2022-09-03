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Разгон вечеринки со стрельбой на озере Кинерет: новое видео
03.09.2022 18:18 Алина Груднева

Разгон вечеринки со стрельбой на озере Кинерет: новое видео

Полиция опубликовала новое видео с места разгона незаконной вечеринки, организованной накануне на озере Кинерет.

 
Напомним, что недовольные участники мероприятия напали на правоохранителей.
Полиции пришлось открыть огонь в воздух, чтобы разогнать толпу.  
 
В результате, было арестовано четыре человека. Расследование продолжается.

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