



Разбомбленный войсками РФ отель в Запорожье использовала ООН

Войска РФ продолжают бить по гражданским объектам. Вечером 10 августа в очередной раз был обстрелян город Запорожье. По данным Нацполиции, удар нанесен ракетой "Искандер-К". В результате атаки, по данным на утро 11 августа, один человек погиб, еще 16 получили ранения, в том числе четыре ребенка.



Целью уничтожения российская армия выбрала объект гражданской инфраструктуры - отель, в котором обычно останавливаются сотрудники Организации Объединенных Наций. Об этом говорится в заявлении координатор гуманитарной помощи ООН в Украине Денис Браун. В результате атаки загорелись припаркованные рядом автомобили, взрывная волна и обломки частично разрушили отель.



"Это совершенно недопустимо. Я останавливалась в этом отеле каждый раз, когда была в Запорожье. Моя команда использует его как базу для своих частых поездок в город. Это была база ООН для операции по эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе в мае прошлого года", - рассказала она.



Браун подчеркнула, что количество неизбирательных нападений на гражданскую инфраструктуру, в результате которых погибают и получают ранения мирные жители, достигло "невообразимого уровня".



"Подобные нападения являются нарушением международного гуманитарного права. Во имя человечности я призываю Российскую Федерацию выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву и немедленно прекратить неизбирательные нападения на Украину", - заявила она.









