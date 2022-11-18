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Раввин из Бейт-Шемеша арестован по подозрению в изнасилованиях в Москве
18.11.2022 15:45 Аркадий Бочаровский

Раввин из Бейт-Шемеша арестован по подозрению в изнасилованиях в Москве

Полиция арестовала раввина Элиягу Исраэля из Бейт-Шемеша по подозрению в совершении сексуальных преступлений в отношении нескольких учеников мужского и женского пола в период его работы директором школы в Москве с 2012 по 2015 год. 

На раввина было подано по меньшей мере три жалобы.

В течение некоторого времени полиция вела тайное расследование против подозреваемого, который работает в сфере образования уже 16 лет, и он был арестован утром во время встречи с одним из заявителей на него. 

Раввин отрицает все выдвинутые против него подозрения и утверждает, что если он и прикасался к кому-то из учеников, то только из привязанности, а не с намерением совершить в отношении него сексуальное преступление.

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